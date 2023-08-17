新北市環保局17日舉辦資源回收形象改造說明會，翻轉垃圾集中處骯髒形象（新北市環保局提供）

公共空間垃圾集中處常因未妥善規畫管理，給人骯髒凌亂的印象，新北市環保局17日舉辦資源回收形象改造說明會，希望能將美感與實用性兼具的回收空間推廣到轄內更多社區大樓及各機關團體，扭轉回收空間形象，並特別邀請2022年曾經合作過的社團法人台灣重新思考環境教育協會（Re-think）到場分享改造新北市府回收示範空間的經驗。

說明會Re-think分享與市府合作，改善市府地下一樓垃圾桶的經驗，透過改造成功提升民眾回收分類的知能、提高分類正確率，降低清潔人員的負擔，市府創意回收空間除了具有環境教育與回收示範點的意義，更希望更多社區大樓、機關學校一同響應改造活動，在社區建立正確回收、垃圾分類好習慣。

環保局表示，公共空間垃圾集中處礙於空間有限且分類標示常較為簡略，讓使用者在分類時感到困惑、無法正確分類，不僅增加清潔人員的負擔，更讓資源再利用率下降。為提升垃圾分類成效，環保局今年已經前往14處社區了解資源回收區域情形，依據各社區空間配置進行規畫，建立明亮、回收標示清晰、更友善使用者的回收空間，成功改善7處社區，17日則針對轄內社區物業管理業者及機關團體舉辦回收空間改造宣導。