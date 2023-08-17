分析師認為，目前塑化產品仍以PVC、EVA利差提振相對明顯，台塑（1301）、亞聚（1308）、華夏（1305）營運增添利多轉機。另，台塑化（6505）上游石化原料利差改善，ABS、PS也因原料SM小跌9美元，每噸價格滑落千美元，台達化（1309）利差舒壓進補。

廠商表示，HDPE膜料步入傳統旺季，且LLDPE農膜需求回升，加上原油及乙烯價格止跌上漲，市場信心增溫，預期PE價格緩步上漲。

EVA也因歐美品牌鞋廠訂單逐漸恢復，且明年奧運備貨需求，鞋材發泡料需求緩步提升，加上太陽能封裝膜料需求增加，行情看漲。

此外，大陸近期PVC生產企業庫存得到一定緩解，出口增長提振，加上印度近期基礎建設、廠房及住屋等營建需求增加，支撐8月PVC價格維持強勢。

台塑指出，印度近年大幅增加基礎建設預算支出，用於建造公路、鐵路、新機場及更新輸水管，預估PVC年需求成長率超過10％。經調查公司印度近百家PVC加工廠客戶，近期都規劃擴建新產能，預期未來需求將大幅成長。

華夏洲際碼頭VCM、EDC新儲槽已完工開始使用、運轉，營運上可降低EDC價格波動干擾，且歲修前亦可備妥VCM庫存。另，提高生產效率及安全考量，華夏斥資45億元，更新頭份廠重合槽及週邊設備，預計2024~2027年完成；目前頭份廠年產23萬噸，未來有機會朝26~27萬噸推進。