接任元大銀行董事長一職的蔡明修，曾任大眾銀行總經理，熟稔財金、風險管理領域，具扎實的金融實務經驗，於大眾銀行任職期間，歷經財務長、總稽核、風險管理處長、國際金融業務授信主管等職務。2016年大眾銀行併入元大金控後，蔡明修轉任元大金控總稽核，督導集團完善風險管理政策及內控制度，確實落實風險預警與法規遵循。

借重蔡明修長才，元大銀行未來在提升資本使用效率的同時，更強化整體風險控管、遵法內控角色，在良好的資產品質及健全經營基礎下，極大化獲利能力。

元大金控總經理翁健於2020年10月，以元大金控總經理身份兼任元大銀行董事長，迄今即將屆滿三年，期間善用集團優勢，於法金與個金領域均衡發展，穩健擴大各項業務規模，資產品質與資本適足率皆維持優質水準，完成階段性任務，為落實「金銀分治」原則，請辭董事長職務，但仍具元大銀行董事身分，未來將專任總經理職務，制定整體經營策略，整合集團制度，督導各子公司營運。