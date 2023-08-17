《航海王》在日本漫畫雜誌《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜的第一名，單行本亦有超過30個國家翻譯版本發行，同名的動畫、電影、和電子遊戲等周邊商品同樣暢銷。台隆手創館於8月18日至10月18日在台中LaLaport店獨家設置「航海王卡牌對戰遊戲戰場」，邀請航海王玩家同樂。

「航海王卡牌對戰遊戲戰場」現場照。（台隆手創館提供／古明弘台北傳真）

這場獨特的航海王卡牌遊戲適合9歲以上玩家，由2名玩家一同遊玩，每場次歷時約20分鐘。航海王卡牌對戰，多個主要人氣角色於遊戲中登場，透過玩家獨創戰術、及卡牌組合，來感受航海王原作的世界觀。

航海王卡牌遊戲 第5彈 「新時代的主角」，售價1560元/盒裝；65元/單包。（台隆手創館提供／古明弘台北傳真）

台隆手創館期間限定的航海王卡牌戰場暨卡牌展售會，全台首賣航海王第5彈「新時代的主角」卡牌(8月26日台隆獨家上市)，有機會將超稀有特殊卡帶回家。展售會推薦25週年卡盒卡墊限定組、同步販售航海王官方牌墊及超人氣卡牌等玩家必備戰場設施。活動期間購買航海王卡牌系列商品任選3件，即贈航海王卡牌美音包(一包5張)。活動首3日8月18日至8月20日晚間舉辦「航海王卡牌OP-05奪盒賽」，玩家有機會搶先獲得OP-05「新時代的主角」補充盒(價值1560元)。