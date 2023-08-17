現在歐洲哪一國的陸軍最強? 是波蘭。波蘭持續增強陸軍實力，包括先進坦克，火砲，現在還要增加先進步兵戰車。這些波蘭的新裝甲裝備，都是韓國韓華集團(Hanhwa)的產品與授權版，可見韓國軍工實力已是先進國家水準。

防衛部落格(Defense Blog)報導，波蘭國防部長布拉什恰克 (Mariusz Blaszczak)通過一項新型重型步兵戰車(波蘭文：Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty ,CBWP)的框架協議，由波蘭國家軍備局( Polska Grupa Zbrojeniowa SA)與塔斯沃拉兵工廠(Huta Stalowa Wola SA) 組成的集資公司負責生產，車體決定採用韓國製造的K9「雷霆式」( Thunder)自走砲的底盤，加裝波蘭自製的ZSSW 遙控砲塔系統，形成一種韓-波混血的裝甲運兵車。

CBWP長度12公尺，寛3.5公尺，有一具1000馬力的8缸柴油引擎，裝甲採用與K2黑豹主戰坦克同等級的強化鋼，可確保乘員安全，也因此能夠與主戰坦克一同作戰，而不需躲在主戰坦克後面。CBWP車內空間大，除3名車組員(1駕駛、1火砲手、1車長)外，還可再乘坐8名步兵。