每年8、9月是金山甘藷最甜美的產季，金山區公所準備1箱5台斤的紅心地瓜給區內列冊關懷獨居長輩26位及低收入戶156戶，減輕獨居長輩和弱勢家庭生活負擔，提供營養健康的優質地瓜讓每位弱勢民眾品嘗到金山紅心地瓜。

金山區長劉昌松表示，平時就有不少愛心團體捐贈物資給在地的弱勢家庭及獨居長輩，為了讓弱勢民眾可以吃得營養健康，公所配合金山甘藷產季，今(17)日已將地瓜分送區內的獨居長輩，後續將媒合其他愛心團體讓符合資格的低收入戶攜帶通知單領取地瓜，希望收到的家庭都能感到「金山甘藷，甜蜜專屬」。

金山區公所表示，金山區截至7月份65歲以上長輩人數共3947人，老年人口比率19.3％，隨著人口不斷老化，公所透過里、鄰長及衛生單位的通報，加強區內列冊獨居長輩的關懷訪視每個月1次、電話問安每個月4次或送餐服務等，共同守護長者，溫暖金山每一個角落。

金山區公所指出，金山區出產的台農66號及57號甘藷含有豐富的抗氧化劑同時也是優秀的纖維來源，有助於促進腸道健康和消化系統功能，營養價值高，而每年8月份為金山甘藷產季，金山區公所舉辦一系列甘藷季活動，包括26日的千人焢窯與農夫市集，9月2日、3日也將在台北希望廣場及9月4日、5日於捷運府中站板橋農會大樓旁也將舉辦展售會，讓對金山甘藷及農產品有興趣的民眾前往購買。