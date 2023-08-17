台南登革熱持續延燒，今天新增64例確診病例，累計已達1497例，截至目前，全市病例數共分布20個行政區，其中以永康區444例最多，其次為東區410例、仁德區241例、安南區171例，另外，麻豆區今天也首度出現病例，但疫情多仍集中在永康、仁德與市區。

台南市今天新增64例本土性登革熱，分別為永康區22例、東區及安南區各9例、北區7例、歸仁區6例、南區4例、中西區及安平區各2例，以及仁德區、麻豆區及七股區各1例，

台南市衛生局指出，依據國衛院病媒蚊監測數據顯示，因近期時有強降雨發生，各區積水容器數量皆有上升趨勢，其中南區及仁德區病媒蚊監測數據亦偏高，顯示許多積水容器已孳生病媒蚊，提醒這兩區民眾應加強自身防蚊措施，盡速檢查家戶內外環境，落實孳生源清除，避免隱藏孳生源成為社區中防疫破口。

鑒於登革熱疫情嚴峻，國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集表示，民眾動手孳清，才是最根本防治之道，尤其登革熱病媒蚊常躲藏在衛浴廁、廚房與客廳，都是民眾容易忽略的角落，他也教民眾DIY製作簡易蚊子誘殺桶，在家就能自主防疫。