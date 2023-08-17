高雄市今(17日)清晨旺盛對流，導致各區發生強降雨，多處地方淹水，災情嚴重。媒體人羅旺哲認為，如果高雄淹水畫面出現在台北市或新北市，民進黨早就轟爆新北市長侯友宜跟台北市長蔣萬安，這就是「雙標」。

羅旺哲今(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，看到高雄淹水的情況，心裡蠻痛的，因為他算是半個高雄人，老婆娘家在高雄，看到高雄汪洋一片，車子變成漂漂車，他的親戚上班上課，可能面臨到涉水而過的困難。

羅旺哲接著指出，如果高雄淹水畫面出現在台北市或新北市，民進黨不會這麼安靜，早就轟爆侯友宜跟蔣萬安，很明顯就是「雙標」兩字。

羅旺哲認為，高雄市長陳其邁臉書會被灌爆，是因為前一天沒有通知人家。陳其邁是今天早上8點才發臉書說「豪雨特報、大雨特報」。但氣象是可以預測的，跟地震不一樣，陳其邁前一天晚上在臉書並沒有告知市民可能「高雄明天會下大雨」的情形。

羅旺哲表示，很多市民相信陳其邁的決策，早上起來，一出門發現家門前已經變小河、大河了，很多車子變泡水車、很多機車東倒西歪，民眾當然生氣，因為高雄市政府沒有做好明確的責任。