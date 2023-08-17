Elkie推出首支創作唱跳單曲〈SPEED UP〉。（鄧博仁攝）

Elkie賣力演唱。（鄧博仁攝）

韓國女團「CLC」前成員Elkie（莊錠欣）上週五推出首支創作唱跳單曲〈SPEED UP〉，MV今（17日）晚間6點在YouTube正式上線，下午在台北美福大飯店舉辦記者會，影片中的她化身性感火辣的女賽車手帥氣甩尾，殊不知其實拍攝當天因為颱風來襲，所有畫面都是在攝影棚內架綠幕進行的，她也開玩笑地分享：「因為地板並不是平坦的，所以在轉方向盤的時候都會聞到一股特別的味道，沒錯！就是『錢』燒掉的味道。」

對於此次選擇在台灣作為重新出發的地點，Elkie進一步說明：「我從小就聽這邊的歌曲長大，覺得台灣在亞洲樂壇裡有著一個很重要的地位，很希望自己也能像各位天王天后一樣一步步的把音樂從這邊帶到全亞洲，再帶到全世界。」並透露自己在籌備期間，維持狀態的秘方，就是靠著自律規劃自己的每一天，在計劃跟實行的過程中看到自己一點一滴的成長，並喊話：「健身已經滿足不了現階段的我，所以我更喜歡去挑戰高強度的訓練，例如拳擊有氧、瑜珈等，很喜歡看到不斷成長的自己。」

暌違5年這首在CLC時期創作的〈SPEED UP〉終於面世，她非常期待粉絲能趕快到各大音樂平台聽到，甚至為了用這首歌來紀念團隊，該曲更特別邀請前隊長張丞延親自編舞，算是彌補她這5年來心中的遺憾，也帶給粉絲們另類的「合體」，並堅定地說道：「當我每次唱這首歌的時候都會覺得充滿鬥志，也希望這份力量可以感染大家，更期待能帶著所有成員的心意繼續走下去！」自認適應力超好的她也表示最近來台long stay都沒有不習慣的地方，並稱自己很喜歡去東區走走，「有很多小店可以逛，我也很喜歡待在咖啡廳」。