oh my... Elmina Plane Crash ! pic.twitter.com/HkSWQ3to0K — ha3MaN (@ghaeman) August 17, 2023

馬來西亞雪蘭莪州周四（17日）下午發生一起小型飛機失事墜毀於高速公路的空難事件，飛機墜地時波及路面車輛，機上8人、地面2名用路人不幸罹難。僥倖逃過死劫的用路人在社群媒體分享行車紀錄器拍下的墜機瞬間畫面，機身撞地隨即爆炸，竄出熊熊火焰與大量濃煙，十分駭人。

這起空難發生於周四下午將近3時，馬來西亞私人飛航服務業者Jet Valet一架比奇390型（Beechcraft 390）小型商務噴射客機，下午2時08分自蘭卡威國際機場起飛，下午2點48分獲得雪蘭莪州梳邦機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）塔台降落許可。3分鐘後，2點51分，塔台觀察到墜機現場冒出煙霧，但飛機並未發出求救訊號。

失事地點在雪蘭莪州高速公路牙直利大道（Guthrie Highway），位置靠近首府附近的城鎮艾美娜（Elmina）。不少網友在社群平台X張貼影片，不乏飛機墜地撞擊瞬間爆炸冒出熊熊烈火與濃煙的恐怖瞬間場面，大量機身破片與零件飛彈路面，駕駛人持續駕車前行好一段距離後才漸漸放慢車速。

家住距離失事現場僅3公里的28歲居民諾丁（Nur Alia Nordin）向馬國媒體Free Malaysia Today描述，空難發生前她正在家裡看電視，突然聽見一陣巨響，「好比鞭炮在我耳邊炸開，我衝出家門一看，天空滿是黑漆漆的濃煙」，她與丈夫趕緊跑向現場，赫然發現一架輕航機墜毀於牙直利大道，「我們兩個是第一批趕抵現場的人之一，但不敢靠太近，就怕可能又有爆炸」。