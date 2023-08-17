大陸房地產巨頭碧桂園及中植集團旗下的中融信託爆雷，金管會陸續對國內金融機構、國人投資、上市櫃公司做清查。證期局副局長高晶萍17日指出，經清查，國內上市櫃皆沒有投資到「碧桂園公司債、中植系下的中融信託發的相關產品」，不過，證期局也要求，若上市櫃有投資相關標的影響到公司財務，要發布重大訊息、且財報要揭露。

接二連三的違約風暴讓外媒形容這是「陸版雷曼時刻」，金管會近日陸續清查我國金融業涉及碧桂園及中植系的曝險，目前金融業銀行、證券對碧桂園曝險約3億元，投信銷售基金給國人，共計64檔基金曝險17億元，占整體規模約0.03％，國人投資碧桂園公司債給客戶，金額共約1.7億元，客戶數約22戶，都是專業投資人，至於上市櫃公司，初步清查並沒有踩到。

對於近日台股震盪大，證期局也強調，台股基本面穩，投資不必過於擔憂，以8月17日的台股來說，美國四大指數前一交易日終場全面收黑，17日亞股普遍下跌，但台股呈現上漲，台股加權指數收盤16,516.66點，上漲69.88點，漲幅0.42％，成交量3,810億元，外資賣超162億元；同時段日本跌0.57％，韓國跌0.49％，上海跌0.32％，新加坡跌0.51％，香港跌0.78％。

今年以來，台股表現也優於亞洲主要市場（優於韓國、上海、新加坡、深圳、香港）。今年截至8月16日，台股漲幅16.33％，相較日本漲幅21.74％、韓國漲幅12.93％、上海漲幅1.97％、新加坡跌幅1.16％、深圳跌幅3.96％、香港跌幅7.34％。

在量能部份，台股表現也優於亞洲主要市場（優於韓國、深圳、上海、新加坡、香港）。今年以來截至8月16日，台股集中市場日均量2,759.45億元，較去年同期日均量2,660.38億元，增加3.72％；相較日本(+8.07％)、韓國(+3.49％)、深圳（-5.24％）、上海（-7.68％）、新加坡（-15.18％）、香港（-13.79％）。

高晶萍指出，截至今年8月16日，信用交易的整戶擔保維持率為174.33％。

目前台股基本面尚稱穩健。高晶萍指出，今年截至7月底本益比16.8倍，現金殖利率達3.53％，加計股票股利為3.62％；另上市櫃公司今年截至7月營收21.32兆元，雖較去年同期減少11.44％，惟仍為歷年同期第3高。

高晶萍指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，未來市場仍受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。