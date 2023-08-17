群創光電一名已婚許姓處長近日身陷桃色風波，他在臉書發文自爆利用職務之便發展不正當的男女關係，外傳該貼文由正宮發布，是「大老婆的反擊」，事件曝光後引發各界熱烈討論，律師李怡貞也說，「安太座這件事結婚前要做，離婚前更要做」，否則恐怕會前途盡棄、自暴自棄，沒想到今日晚間就有媒體報導，許男已主動向公司請辭。

許姓處長昨（16）日在個人臉書發文，自爆利用職務之便發展婚外情，還公布3名外遇對象的超詳盡個人資訊，甚至還曝光床上的特殊癖好，指稱因為某女「夠敢玩」，他特地買了多種情趣用品、角色扮演道具，大玩激烈的SM遊戲。

貼文曝光後，讓各大社群平台炸鍋，3名女子的正臉照片、家庭背景被網友肉搜，更有科技業人士熱議，許男這種自我毀滅式的貼文，其實是大老婆的反擊，貼文是由正宮PO出，許男過去就曾被抓包，趁著午休時間溜到公司附近的汽車旅館偷情，「老婆忍好幾年了」。

對此，律師李怡貞今日下午在個人臉書粉專發文強調「安太座」的重要性，她認為，不僅婚前要安太座，「離婚前更要做，搞外遇的話，不用說了一定必須做」，否則恐怕會動搖股本、前途盡棄、自暴自棄，最終讓前妻、小三全都爆氣。李怡貞直言，「自己的家庭搞得亂七八糟，不知道好好止損，事業經營會成功獲利到哪去？」

根據《三立新聞網》報導，群創光電的內部信件指出，許男今日因個人私事造成不當影響向公司道歉，強調會繼續處理，並配合公司法務單位調查，他已主動提出去職並獲得公司同意。許男表示，網路上對他個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。同時，群創光電也呼籲其他同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。