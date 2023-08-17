高玉珊、孫翠鳳、鍾瑶在《叫我林彩香！》飾演祖孫三代。（粘耿豪攝）

高玉珊、孫翠鳳、鍾瑶在《叫我林彩香！》飾演祖孫三代。（粘耿豪攝）

孫翠鳳時隔十多年再跨界演出舞台劇《叫我林彩香！》。（粘耿豪攝）

鍾瑶、吳定謙在《叫我林彩香！》配對演出。（粘耿豪攝）

《叫我林彩香！》是鍾瑶第一齣舞台劇作品。（粘耿豪攝）

郎祖筠近日因受訪回應許傑輝捲性騷、好友黃嘉千婚變事件，衰被網友出征，又被夏克立點名嗆「妳夠了沒」，她領軍、擔任導演的春河劇團舞台劇《叫我林彩香！》18日將回到台北城市舞台巡演，17日舉行記者會，飾演母女的明華園總團當家小生孫翠鳳、鍾瑶與楊小黎、吳定謙、高玉珊等人都出席，靈魂人物郎祖筠卻臨時缺席，她的弟弟、劇團執行長郎祖明解釋，她是因氣喘病發不克出席。

郎祖明表示，除了天氣變化，也因表演場地「城市舞台」剛重新整修，場地粉塵多，才引發郎祖筠氣喘宿疾發作。孫翠鳳也表示，排練期間看郎祖筠都要吃藥，「我看她都有在吃藥，她一直在咳，我就跟她講『要不要，我也有藥』，她說『我自己也有』，過敏藥她都有在吃」。

孫翠鳳為提升藝文圈在疫情後的交流、共好，時隔10多年再跨界演出舞台劇《叫我林彩香！》，她表示，明華園總團長、她的老公陳勝福曾以「戲迷對我們當家小生去演歐巴桑可能會抗議」等各種理由要她打退堂鼓，甚至補刀「人家舞台劇演員都很厲害，妳敢去嗎？」她笑說：「這句話真的有刺激到我耶！我心想：哼！你太小看你老婆了！我就演個歐巴桑給你看！」透露團長至今還沒來看戲，「這周台北場他會偷偷來，但不知道哪天來！」

她大讚在春河劇團大家相處像家人，「我在這裡覺得我來到了天堂，回到總團，我就不方便再說了，每次都覺得來這裡好幸福喔，根本來度假的！」

鍾瑶首度演舞台劇，又是以台語為主，自嘲真的是從零開始，一開始排練根本像白癡一樣，她還問郎祖筠「真的沒有第二個人選嗎」，壓力大到回家也不敢哭，但某次想到孫翠鳳鼓勵她的那句話「沒關係，我們陪你一起練」就真的哭了，「我心疼孫老師這麼辛苦、腰可能不太好、膝蓋不舒服，每次練一練都還要坐下休息，卻願意每次爬起來陪我一起練，我對那畫面感到難過」。

曾跟鍾瑶分享自己人生故事的孫翠鳳心疼地說，因為鍾瑶第一次演舞台劇，一開始連在舞台上走路手腳都不知道放哪裡，又同時要練台語，「舞台是最殘酷的表演場所，我告訴她，經過舞台淬煉之後，妳以後得獎要記住郎祖筠，不用記住我沒關係，因為郎導一直開發她、激發她。我是一直安慰她，怕有多重壓力的她會跑掉，如果跑掉，我又要重陪一個。結果她出乎我意料，本來以為一定會跑掉，居然堅持了下來！所以我說，妳願意留下來、等我們訓練完了，妳有一天一定會拿到獎，這是我給她的祝福，也提醒她不要忘記開啟恩師是郎導」，說完又開玩笑說：「我也有啦！得獎的時候要記得喔！」

孫翠鳳進出舞台都需要人協助、攙扶，也無法久站，坦言是因為膝蓋開刀之後就不太能爬樓梯，幸好劇團的年輕人都把她照顧得很好，還有人說要揹她，透露每次明華園總團演出她都要貼膏藥、吃止痛藥，「這幾場春河的演出，票賣得很好，我也不要對不起他們，昨天開始吞止痛藥，希望讓我好好表演！」

鍾瑶說，她很感謝所有長輩們花時間陪她練功，「這是我這一年中覺得收穫最多的一部戲！從14歲演到61歲真的很難！真的需要這些前輩們跟我分享生活經驗我才有辦法演到61歲」。她表示，經過疫情，原本對演戲有點倦怠，跨到舞台劇有點找回對演戲的熱情，不過暫時可能不太敢再接演舞台劇了。

楊小黎劇中飾演有靈異體質的「仙姑」，她笑說：「上上檔戲我也演通靈、看得到鬼的角色，當時同時接到這角色，想說該不會這一年我屬於通靈少女體質吧！演著演著也覺得自己變得仙氣飄飄了」，她透露自己體質確實有特別敏感一點，有時到一個地方會有所感覺。

《叫我林彩香！》全台巡演於各地皆創下好口碑，本周五開始（8／18～8／20）於臺北城市舞台為期3天連演《叫我林彩香！》，由明華園總團當家小生孫翠鳳、鍾瑶領銜主演，這是孫翠鳳繼臺中、高雄場，最後一場扮演林彩香母親的演出。劇團今也宣布加演場10月28、29日臺北表演藝術中心、11月18日嘉義縣表演藝術中心進行三場次演出。