嘉義縣番路鄉仁義潭水庫今下午傳出59歲李姓女子落水，救起時已溺斃，據目擊者表示，女子掉仁義潭，隨即失去蹤影，約1小時後由潛水人員救起，已明顯無呼吸心跳，農曆鬼門開第2天，昨才有女子凌晨失足掉落蘭潭洩洪道被救起，今緊連的仁義潭又有女子落水，抓交替說因此傳得沸沸揚揚。

嘉縣消防局下午3點20分獲報，番路鄉仁義潭附近位置有溺水案件，現場民眾目擊1名女性掉進仁義潭，消防局立即派員前往救援，到場人員回報岸上發現疑似落水者遺留物品，潛水人員馬上實施潛水救援，約4點14分將女子救上岸，女子已呈現OHCA狀態，仍由救護車送往聖馬爾定醫院救治，目前女子溺水原因待相關單位調查釐清。

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