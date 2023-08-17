法國皇室珠寶CHAUMET以花園為主題的Le Jardin de Chaumet頂級珠寶展即起至19日華麗登台，展出總價逾20億元的珠寶作品，台灣是海外巡迴展的第一站，可見對台灣市場的重視。「雙金影后」賈靜雯受邀擔任開展嘉賓，分享她與女兒都有公主夢，渴望擁有CHAUMET皇冠，說完忍不住驚呼：「我有三個女兒，得更努力工作才行！」

賈靜雯身穿一襲淡粉色雪紡禮服，佩戴CHAUMET要價上億的Iris 鳶尾花珠寶套組，整件作品鑲嵌粉紅尖晶石與鑽石，主石是一顆24.25克拉的粉紅尖晶石，栩栩如生展現鳶尾花嬌柔彎曲的花瓣與線條，花瓣墜飾暗藏玄機，可當成胸針配戴，巧奪天工的工藝讓賈靜雯為之傾心，由於鳶尾花是法國國花，也有希臘女神的意寓，為雙料影后賈靜雯更添氣場。

賈靜雯佩戴鳶尾花Iris項鍊，栩栩如生展現鳶尾花嬌柔彎曲的花瓣與線條。（CHAUMET提供）

賈靜雯笑說，她的三個女兒都愛漂亮，經常偷穿她的高跟鞋、學她化妝，還常把玩她的珠寶，她與老公修杰楷的CHAUMET婚戒，就常被女兒拿去把玩，讓她很緊張，其中又以6歲的小女兒波妞最愛美，雖然沒了門牙，還是堅持要塗美美的口紅。

今年CHAUMET總共有七頂冠冕來台，此為以蕨類植物為靈感打造的鑽石冠冕。（CHAUMET提供）

今年CHAUMET總共有七頂冠冕來台，深得賈靜雯與三個女兒的喜愛，除了皇冠，賈靜雯也對一件Ecorce白楊樹紋蛋白石項鍊特別有好感，由於蛋白石正是她的生日幸運石，主石是一顆來自澳洲、重達50.61克拉的黑色蛋白石，不僅稀罕碩大，且可折射出綠藍交會的虹彩，近看還略帶一縷罕見的嫣紅，讓她再三端詳、愛不釋手。

今年CHAUMET的「Le Jardin de Chaumet」系列頂級珠寶，是以華美璀璨的珠寶詮釋繽紛絢麗、充滿篷勃生命力的花園，為此CHAUMET打造一座花團錦簇的法式庭園，漫步於灌木林中、遊走繁花之間，從中領略天馬行空的想像、匠心獨具的精湛工藝，讚頌著大自然的美好，為了如實呈現大自然生動、優美、樸真的一面，CHAUMET以精湛工藝詮釋園林植物、林下灌木、田園花草、山間小草，甚至寄生於樹上的形狀特異的槲寄生，為頂級珠寶作品注入了詩意。