超過300位退役替代役男今（17日）在三重綜合體育館參加新北市府舉辦的「替代役備役役男演訓召集」，民政局長柯慶忠在開訓典禮時表示，保家衛國不只是國軍的任務，更在建立全民防衛意識，為了培養戰時國軍及警消以外力量，EMT緊急救護課程成為今年演訓重點。緊急救護處理的相關內容，也呼應近日熱門韓劇《浪漫醫生金師傅3》，讓現場反應熱烈。
柯慶忠強調，國際上俄烏衝突還在持續，兩岸關係也處於緊張情勢，新北市列管備役役男近5萬人，期盼緊急危害發生時，具有能成為備援即戰力的能力。
首次參加的29歲役男段會緣說，韓劇《浪漫醫生金師傅3》中一幕因住宅火災導致傷患不停被送進急診室，以及都更危樓倒塌現場緊急救護的畫面令他印象深刻，特別想了解在面對大量傷患時，該如何進行檢傷分類及應變。
擔任今日講師的雙和醫院急診醫師徐嘉鴻說明，大量傷患應變機制是以有限的人力、資源，在最短時間內救治最多病人，因此救護人員現場都會先進行「初級檢傷分類」，評估傷患能否行走、是否有呼吸、脈搏、能否聽從指令等，再區分為紅色(T1)極危險、黃色(T2)危險、綠色(T3)輕傷及黑色(T4)死亡等4大後送救治優先順序。
徐嘉鴻今天講授有關括檢傷分類、外傷處置，及災難創傷的調適等課題，透過案例說明、實務操作講解與演練，協助備役役男熟悉緊急事故現場應變措施。他也提醒，若是遇到事故現場「務必確保自身安全，並不可干擾大量傷患作業程序的進行，狀況許可時，再依照救護人員的指示提供協助」依照救護人員評估傷患情形，把握黃金救命時間。
兵役勤管科長陳明進表示，沒有人樂見戰爭或是災害，但唯有平時做好防災救災準備，才能迅速因應各種緊急狀況。因此，也計畫未來將替代役備役人力動員納入民安演習，具體實踐演訓召集技能，達到全民國防的目標。
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