雙和醫院急診醫師徐嘉鴻向現場民眾講解遇上緊急事故時的救護處置方式（新北市民政局提供）

超過300位退役替代役男今（17日）在三重綜合體育館參加新北市府舉辦的「替代役備役役男演訓召集」，民政局長柯慶忠在開訓典禮時表示，保家衛國不只是國軍的任務，更在建立全民防衛意識，為了培養戰時國軍及警消以外力量，EMT緊急救護課程成為今年演訓重點。緊急救護處理的相關內容，也呼應近日熱門韓劇《浪漫醫生金師傅3》，讓現場反應熱烈。

柯慶忠強調，國際上俄烏衝突還在持續，兩岸關係也處於緊張情勢，新北市列管備役役男近5萬人，期盼緊急危害發生時，具有能成為備援即戰力的能力。

首次參加的29歲役男段會緣說，韓劇《浪漫醫生金師傅3》中一幕因住宅火災導致傷患不停被送進急診室，以及都更危樓倒塌現場緊急救護的畫面令他印象深刻，特別想了解在面對大量傷患時，該如何進行檢傷分類及應變。

擔任今日講師的雙和醫院急診醫師徐嘉鴻說明，大量傷患應變機制是以有限的人力、資源，在最短時間內救治最多病人，因此救護人員現場都會先進行「初級檢傷分類」，評估傷患能否行走、是否有呼吸、脈搏、能否聽從指令等，再區分為紅色(T1)極危險、黃色(T2)危險、綠色(T3)輕傷及黑色(T4)死亡等4大後送救治優先順序。

徐嘉鴻今天講授有關括檢傷分類、外傷處置，及災難創傷的調適等課題，透過案例說明、實務操作講解與演練，協助備役役男熟悉緊急事故現場應變措施。他也提醒，若是遇到事故現場「務必確保自身安全，並不可干擾大量傷患作業程序的進行，狀況許可時，再依照救護人員的指示提供協助」依照救護人員評估傷患情形，把握黃金救命時間。

兵役勤管科長陳明進表示，沒有人樂見戰爭或是災害，但唯有平時做好防災救災準備，才能迅速因應各種緊急狀況。因此，也計畫未來將替代役備役人力動員納入民安演習，具體實踐演訓召集技能，達到全民國防的目標。