李玟（CoCo）曾在選秀節目《中國好聲音》擔任導師，卻因為不滿賽制不公，和節目組發生衝突，還疑似遭節目組報復，害她當眾跌坐舞台上，現微博流傳一段9分鐘音檔，是李玟生前哭訴遭到羞辱、欺負的真相，讓網友聽了都相當不捨。

在9分鐘的音檔中，李玟聲淚俱下，提到自己因為非常喜歡《中國好聲音》這個節目，並希望能幫助這群熱愛音樂的年輕人，因此在合約價碼都不知道的情況下，就答應上節目，就連當時罹患乳癌，被醫生勸誡不要去，她也堅持參加。

未料卻因為賽制和節目組起了爭執，還爆發肢體衝突，「我沒想到他們是一群壞人」，不僅導演的2個助理要她馬上離開，否則要叫保安來，導演甚至企圖動手要抓她的衣服，「28年從來沒有人這樣跟我說話」，她也表示因為這樣自己才會發脾氣。

李玟還提到，決賽時她因腳傷站不穩，需要隊員澤鵬站在旁邊攙扶，本來都跟導演組講好了，對方也都承諾，結果開錄後工作人員竟然把澤鵬cue走，獨留她在舞台上硬撐，最後跌倒。

她更哭著表示「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人污辱，這個叫污辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀」，還透露現在連跳舞都不可以了。