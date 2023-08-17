距離2024年總統大選只剩下5個月，藍綠白三黨進入備戰，中時新聞網《街頭大聲公》日前前往基隆廟口，針對「2024年誰當總統台灣會完蛋」進行街訪，許多民眾都認為柯文哲「經常失言」會讓台灣完蛋，對於賴清德則多批評「民進黨貪污」、「要打仗」，而認為侯友宜當總統會完蛋的民眾多半是年輕人，但並未指出特定的原因。

《街頭大聲公》日前前往基隆廟口，針對侯友宜、賴清德、柯文哲等３位總統參選人「2024年誰當總統台灣會完蛋」進行街訪，結果顯示，侯友宜獲得10票、賴清德9票、柯文哲6票，「多數年輕人不喜歡侯友宜」，會投給賴清德的原因是「不想要打仗」，而投給柯文哲的原因是認為「時常會失言」。

認為「賴清德當選台灣會完蛋」的民眾說，「絕對是賴清德！因為綠能貪污、高端貪污，貪的亂七八糟」、「我不喜歡民進黨，因為貪污，民進黨把台灣搞得很亂」、「他有台獨，台獨意識比較強」、「要打仗啊，小孩子要當兵啊」。

認為「柯文哲當選台灣會完蛋」的民眾則說，「柯文哲會完蛋」、「我沒有辦法接受他的論點，說話都不經過大腦考慮」、「雖然柯文哲做一些事情不錯，但有不妥當的發言，對女性、老人有比較歧視性的言論，這是領導者不應該有的，他的核心價值觀不太適合做總統」、「他說話比較沒有考慮那麼多」、「感覺柯文哲講話很善變，上午講這樣，下午就不一樣」。還有一名年輕女性在投「賴清德當選會完蛋」後表態會支持柯文哲，「感覺他是比較聰明的人」，記者問說很多人覺得柯文哲都在亂講話，她笑說「可是他講的都是真的啊」。

中時新聞網《街頭大聲公》日前前往基隆廟口進行「2024誰當總統台灣會完蛋」街訪。(游定剛攝)

而認為「侯友宜當選台灣會完蛋」的民眾則說，「他的立場沒有很鮮明，國策也說不出所以然來」、「我覺得他好像都在亂講話」、「國民黨連推候選人出來都內亂，百姓怎麼來相信國民黨能主持國政」、「跟韓國瑜一樣，選好市長又跑去選總統，國民黨的人都這樣」。

還有民眾選擇貼在3位候選人之外的地方，吐槽說「不管誰當上，台灣已經夠慘了，應該沒有再更慘」。