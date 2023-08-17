敘述機車騎士跑山競速撞車而死的YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅。一位男子分享真實案例，他的姪子就讀大學三年級，打工月薪2萬元，貸款後花了40幾萬元買了一台二手重機，結果跑山時過彎自摔，因為維修金額太高只能先放地下室，又沒錢繳納貸款，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，月薪2萬元的大三姪子不顧家裡不幫忙，花了40幾萬元買了一台二手重機，沒想到貸款第一年就在跑山時過彎自摔撞上水泥護欄，因為傷到重機車台維修費稍高，不過因為家裡不願幫忙，所以姪子只能暫時把重機放在地下室，結果也沒錢繳貸款。

原PO提到，他兩度拒絕姪子借錢的請求，希望對方可以先繳貸，等以後有錢再修車，姪子卻說有車友告訴他可以不繳貸、很多人不繳貸也沒怎樣，「他問我車子撞到無法騎…還要繳貸款嗎？如果不繳會怎樣？」。

對此，許多網友紛紛回應，「貸款銀行不是慈善事業，不繳貸款就來拖車了！」、「信用不良跟車子被拖走」、「不繳就被銀行黑一輩子而已啊～然後名下不能有錢有財產～」、「沒那個屁股就別吃那個瀉藥啊，沒錢騎什麼重機，不繳就信用破產啊」。