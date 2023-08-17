男星吳奇隆與大陸女星劉詩詩因主演《步步驚心》相識後相戀，相差17歲的戀情也開花結果，2015年領證結婚、2016年舉辦世紀婚禮，2019年生下兒子「步步」；但吳奇隆與劉詩詩之間的年齡差，還有兩人都忙於演藝事業，不時被傳出婚變，因此近日大陸資深狗仔劉大錘罕見替藝人說話，爆料劉詩詩沒有離婚。

劉詩詩與吳奇隆結婚後除了懷孕生子，其餘時間重心全放在工作上，她的戲約不斷，待播的電視劇《一念關山》和《狐妖小紅娘竹葉篇》，從開拍時就話題不斷；劉詩詩太過忙碌，加上吳奇隆經常被拍到獨自帶著兒子，兩人婚姻觸礁的傳聞也不脛而走。

年齡差距加上演藝事業忙碌，劉詩詩與吳奇隆也遭不少網友推斷快離婚，近期還有瘋傳一名85花旦離婚傳聞，劉詩詩也被點名；沒想到大陸資深狗仔劉大錘今（17日）在微博上傳影片，親自闢謠劉詩詩與吳奇隆沒有離婚，讓網友相當驚喜，也希望劉詩詩與吳奇隆可以繼續幸福下去。