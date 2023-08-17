美國知名饒舌歌手麗珠(Lizzo)，昔獲得多次葛萊美獎肯定，更被《時代雜誌》評為「年度娛樂人物」，人氣以及實力備受肯定。然而她近期被前合作舞者出面控訴有「性騷擾、逼看成人表演、嘲笑體重」等行為，引發討論。誰料，在判決未明的時間點，天后碧昂絲（Beyoncé）竟在個人演唱會上力挺麗珠，讓網友看傻。

日前有多名曾與麗珠合作過的舞者出面控訴，聲稱她曾有過「逼看成人表演還強迫做『模擬性愛』動作」、「體態歧視」等營造負面職場環境的行為，由於麗珠本身體態豐腴，且營造「正能量人設」，因此消息傳出後，在社群上掀起討論。對此，麗珠也於本月3日在社群上發聲回應，解釋這些說法來自行為「不恰當及不專業」的前員工，指出：「我只想推出最好的藝術作品，而熱情伴隨著努力工作和高標準，有時我必須做出艱難的決定，但我無意讓任何人感到不舒服或認為他們沒有被視為團隊重要的部分。」然而，相關回應卻看似不被網友買單，在留言區中充斥不少的批評聲。

此外，流行天后碧昂絲（Beyonce）近期展開《文藝復興世界巡迴演唱會》，不但舞台效果、歌單都格外用心。其中，在歌曲〈Break My Soul (The Queens Remix)〉的演唱環節中，碧昂絲依慣例會在節奏間朗誦多位歌手的名字。然而，自本月1日麗珠捲入風波後，已未有唱名「麗珠」的環節。

然而在相關判決結果尚未出爐、真相不明的的時間點，碧昂絲近日的演唱會上，她再度將麗珠的名字放入，並大喊：「麗珠，我愛你麗珠。」看似在以行動力挺麗珠，而事後相關畫面也在社群上流傳，讓不少粉絲看傻，忍不住寫下：「碧昂絲，你在做什麼」、「我覺得她該遠離這些案子直到判決結束。」

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