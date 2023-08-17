街友在土地公廟旁用雨傘圍出生活空間，甚至在一旁晾曬衣服，議員要求社會局加強輔導。（鄭功進提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員鄭功進近來接獲民眾反映，指長春公園附近常有街友聚集，甚至形成髒亂點，鄭功進要求社會局加強輔導，讓街友能回歸社會，而非只是驅趕。社會局表示，積極鼓勵街友至中繼住宅接受居住安置服務，同時提供就業及連結相關福利資源。

鄭功進指出，民眾近日時常反映長春公園及長春福德祠常有街友聚集、席地而睡，也常見亂丟垃圾與隨地便溺等問題。

鄭功進提到，長春國民暨兒童運動中心內有提供免費盥洗空間，讓長春公園成為街友最新聚集的空間，公園四處可見喝完的玻璃酒瓶，髒衣服隨地亂丟，利用公共空間曬晾衣服，長春公園周邊是小朋友通勤的動線，運動中心也在旁邊，街友群聚的狀況為社區的安全帶來隱憂。

鄭功進表示，市府針對台中車站周邊街友問題處理消極，以眼不見為淨的驅趕方式，讓許多街友開始往車站周邊公園、廟宇等空間移動，社會局應該加強街友的就業與生活輔導，並加速推動公辦公營或公辦民營安置中心，健全社會安全網，讓街友能重新回歸社會。

台中市政府社會局表示，市府跨局處積極協處，社會局外展人員約2天1次經常性勸導關懷；場管單位南區公所邀集相關單位2周1次會勘，維持環境整齊清潔；警察局也加強巡邏維護秩序。

社會局說明，長春公園近期約有4名打零工維生的街友，習慣聚集公園內或土地公廟旁喝酒聊天，社會局除加強外展查訪，勸導街友維護環境清潔、勿躺臥影響他人；也積極鼓勵街友至中繼住宅接受居住安置服務，同時提供就業及連結相關福利資源。

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