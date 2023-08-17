基督教救助協會自2004年發起「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐，及家庭關懷。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

依衛福部統計，去年全台新增1萬3978戶脆弱家庭，其中24.21％有兒少發展不利處境、急需協助的狀況。因此，基督教救助協會連續20年推展1919陪讀計畫，盼持續讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐，及家庭關懷。

據《1919陪讀計畫111學年上學期成果報告》，在其所資助的2203位兒少家庭中，43.3％亟需外界補助才能生活，57％是社福邊緣戶，無法取得政府補助。53％的家庭解構，包括離婚、未婚生子而單親、喪偶而單親等。而這些家庭中，29.6％有特殊狀況，包括家長收入不穩定、身心障礙、入獄或假釋等。

如住在高雄茄萣的小涵，父母常進出監獄，從小由阿嬤、姑姑帶大。雖然搬到茄萣，每天要坐1小時公車才能到位在台南中西區的陪讀班，晚上再搭最後一班車回去，但過去3年來她天天報到；目前就讀高中餐飲科的小涵，是陪讀班老師的得力幫手，也是孩子們最愛的姊姊。料理餐點、領唱、帶遊戲，全難不倒她。

基督教救助協會自2004年發起「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐，及家庭關懷。19年來已累積資助7萬人次的孩子，112學年度預計資助243班2500名弱勢兒少，讓兒少能夠擁有擋風遮雨的家外之家，迎向雨後的彩虹。