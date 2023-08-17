FERRAGAMO在新任創意總監Maximilian Davis上任後變得更加簡約、摩登，Maximilian擅長將自己的故事、興趣，與品牌做連結，為這個百年品牌注入新活力，並因此獲得時尚界的高度關注。近期品牌與本季烏菲茲美術館攜手合作，以文藝復興時期的作品為秋冬形象廣告背景與靈感來源，並以此與品牌發源地佛羅倫斯致意。

FERRAGAMO 2023秋冬形象廣告。畫由義大利文化部及烏菲茲美術館授權、Ferragamo提供/林欣儀台北傳真）

此次品牌以《新文藝復興主義》為題，邀請模特兒、音樂家、創意人士組成的文化社群，走入文藝復興時期的古典繪畫大師如貝里尼（Bellini）、 委羅內塞（Veronese）、波堤切利（Botticelli）的名畫中，藉著古老畫作與現代化服裝線條的巧妙對比，借古鑑今同時也致敬屬於Ferragamo的文藝復興。

FERRAGAMO 2023秋冬形象廣告。畫由義大利文化部及烏菲茲美術館授權、Ferragamo提供/林欣儀台北傳真）

文藝復興的精神是建立在傳統觀念、美學之上，加入近代知識、現代美學後的變革，如同米開朗基羅的大衛像，雖是模仿羅馬時代的風格，但卻是融入近代解剖學後的產物，這也是近期Ferragamo所做的變革，Maximilian Davis雖看似把品牌大換新，但其實深挖細節都能看出品牌DNA、品牌經典代表作的痕跡。

FERRAGAMO將文藝復興時期的作品作為形象廣告背景。（畫由義大利文化部及烏菲茲美術館授權、Ferragamo提供/林欣儀台北傳真）

例如1956年推出的18K黃金材質打造的金屬涼鞋在本季被重新演繹，同時稜角分明的鞋型成為新系列跟鞋細跟設計、紐繩元素則被運用至包款把手中;源於1998春夏系列推出的手提包，則以全新比例和新款金屬飾件重現於大家眼前，如HUG手提包，而品牌經典包款Wanda包，本就被Maximilian Davis演繹得更加時髦，本季還推出午夜嵐、白色等典雅款式，甚至還有浮誇的豹紋款推出。

FERRAGAMO白色HUG手提包。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

FERRAGAMO紅色NEW FRAME手提包。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

FERRAGAMO午夜藍橫版WANDA手提包。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）