近期中國幾家大型房地產商接連陷入危機，除了先前的恒大與碧桂園之外，現在有國營事業背景的遠洋集團也陷入違約。多位專家認為，中國政府應該採取更強而有力的措施來挽救房地產商。

據《德國之聲》報導，除了2年前爆發債務危機的中國恒大，還有融創中國、碧桂園等幾家中國房地產商都面臨債務無法兌現的危機，現在連有國營資本背景的遠洋集團不只攤列重大虧損，並同樣發生債券無法兌付的情況。

遠洋集團於13日未按時支付2024年將到期的7億美元債券票據利息而導致違約，票據也於當日停牌。今年上半年該公司預計虧損為人民幣170億元至200億元，相較於去年同期虧損人民幣10.87億元，損失可能擴大14倍至17倍。港媒《財華網》指出，若按上半年虧損170億元計算，相當於遠洋集團在2017年至2021年之間所賺的利潤，在今年上半年全部虧光。

報導稱，遠洋集團的2大股東是國有企業中國人壽與大家保險，2家企業持股比例相近，合計超過59%。因此有觀察人士認為，「國有企業較私營企業較為安全」的印象恐怕不復存在。

報導說，歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟學教授杜特（Pushan Dutt）表示，中國領導階層已向開發商提供一些支援，並為首次購房者和升級者提供了激勵措施，「非常有可能」會出手救助碧桂園。如果不支撐房地產市場，可能會蔓延到其他領域，中國可能會面臨日本在1990年代初面臨的所「失去的10年」。

美國保德信投資管理公司（PGIM）亞洲固定收益首席經濟學家貝爾（Gerwin Bell）表示，「要遏制（中國）房地產帶來的不利溢出效應，需要比現在力度大得多的財政刺激措施。」他預計，中國政府很快也會得出同樣的結論。

然而，其他專家不太相信中國政府會直接對房地產商進行干預。香港中文大學房地產和金融學助理教授胡榮（Maggie Hu）認為，碧桂園獲得救助的可能性相當低，「如果情況緊急，（中國政府）將實施政策來保障預售房的建設，確保購房者和相關銀行的福利。」

報導說，中國國家統計局調查的35個最小城市新建住宅平均價格，在6月份已出現連續第17個月下跌。法國外貿銀行（NATIXIS）亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）說， 如果中國房地產價格不持續上漲，整個房地產模式就無法持續，甚至像碧桂園這樣的公司也無法生存。