星期三晚上開始，德國西南部下起暴雨，大約一個小時內出現超過25,000 道閃電，聲勢驚人。城市無宣洩突發雨水，街道被淹沒，樹木因強風倒塌，也導致德國最繁忙的法蘭克福機場，數十個航班被取消。

半島電視台(Aljazeera)報導，法蘭克福機場週四表示，受大雨影響，有90 個航班被取消，另有23個航班改降落在其他機場。迫使許多乘客必須留宿，機場安排了一些行軍床讓乘客休息，不過許多乘客決定掏一些錢，在機場旅店過夜。

機場方面持續關注天候狀況，確定天氣穩後再恢復飛行。

德國消防部門表示，這場突如其來的暴雨造成不少災情，超過350起淹水事件， 17 棵行道樹倒塌，消防與救災部門從周三晚間到周四上午，已出動了500 多次行動。

風暴還影響了其他地區，北萊茵-威斯特伐倫邦 (North Rhine-Westphalia)的蓋爾森基興市(Gelsenkirchen)遭到重創。消防部門表示，強降雨導致樹木倒塌，路車車輛受損。地勢較低的住宅區迅速被淹沒，許多房屋的地下室泡水，好幾個交通地下道也癱瘓，緊急救災人員在多個地下道完全被淹沒前，將人從車輛中救出。

專家表示，氣候變化正在增加洪水發生的頻率和嚴重程度。2021年，幾乎在同一地方，也遭受特大洪水襲擊，造成180多人死亡。