花蓮分署、士林分署今年度拍賣虛擬貨幣之搶標掀熱潮，法務部行政執行署台中分署將於8月24日拍賣2萬426.9顆泰達幣（USDT），台中分署指出，徹底剝奪犯罪所得，斷絕詐欺犯罪誘因並將不法所得發還被害人，呼籲有興趣的民眾於8月24日上午到台中分署中庭廣場競標。

據了解，台中地檢署今年3月破獲一起詐騙集團，全台初估逾50人受害，檢方搜索期間將2萬多顆泰達幣認定屬犯罪所得，經犯嫌同意變價，將在8月24日進行拍賣，民眾早引頸期盼。

台中分署指出，這批要拍賣的泰達幣（USDT）是虛擬貨幣市場普及且相當受幣圈朋友歡迎的加密穩定幣，每顆價值穩定與1美元對應，台中分署這次變價的泰達幣（USDT）分以3標進行拍賣，每標6426.9顆及7000顆，入手門檻不高，變價所得價金將全數交給臺中地方檢察署暫予保管。

台中分署表示，8月24日泰達幣競標會從上午9時30分至10時開放競標登記，並接續進行競標喊價，相關競標應準備之身分證件、承諾書及得標者繳款方式等資訊，請詳參動產拍賣公告及台中分署外部網站「為民服務」之「地檢署囑託案件專區」詳細資訊，並提醒應買人應事先備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」以方便後續泰達幣之移轉作業。