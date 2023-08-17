進入農曆七月，中元節採買祭祀用品的高峰將落在這兩周，愛買量販8月最後兩個周末啟動4天會員優惠，包括全館滿額享9折、買指定家電周周送現金抵用券」、新學期開學外宿用品49折起、夏季行李箱滿1800元現折180元等，還有生鮮肉品、拜拜三牲、水果超殺優惠，讓民眾有感省荷包。
愛買量販推出中元節最終折扣9折回饋， 8/19、8/20、8/26、8/27 HAPPY GO會員單筆滿2000元享9折回饋，最高送300元，搭配指定銀行加碼，最高回饋500元；中元節「宮廟代普」祈福箱最後3日
販售，免出門就可以完成中元贊普，售價999元，使用HAPPY GO Pay贈送HAPPY GO 100點，收單至8/20截止，
另即日起至8月30日也推出祭祀相關生鮮商品優惠，包括豬肉、雞肉、鮮魚、水果及拜拜蛋糕，大成國產全雞下殺338元，台糖安心豚帶皮五花肉每100g特價45元，台灣吳郭魚每尾特價59元，熟食區也可預訂輕鬆免料理的「拜拜三牲組」，包括全雞、全魚與鹹豬肉，售價529元，智利富士蘋果每顆29元。
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