火腿隊17日以5比0完封羅德隊，「大王」王柏融首打席敲出本季首轟成為勝利打點，最終繳出單場雙安、1打點的好表現，也讓他連2天賽後登上英雄訪問，敲出本季首轟，王柏融說：「就是1個字，爽！很開心能在新球場的第2場就能擊出全壘打，對我來講就是個肯定。」

王柏融昨天在今年一軍初登場敲出三壘安打、貢獻2打點，賽後迎來久違的英雄訪問，他全程用日文回答。今天面對熟悉的美馬學，他繼續被排進先發打線，打第8棒、指定打擊，3局下首打席瞄準第1球134公里的指叉球，敲出右外野陽春炮，助隊先馳得點。

4局下王柏融再次站上打擊區，滿球數後揮空遭到三振，6局下則敲出右外野一壘安打，上壘後被換代跑退場，由五十幡亮汰接替跑壘，總計王柏融3打數2安打、貢獻1打點，打擊率正好5成。

賽後王柏融與2位隊友一同登上英雄訪問，他先用日文說：「真的是非常爽。」被問到3局下上場打擊時的想法，王柏融則用中文回答：「帶著所有人的信念，看到這麼多球迷為我加油，也看到很多台灣球迷來到新球場為我加油，真的很感謝你們。」

上次開轟已是2011年10月17日，相隔669天又敲出全壘打，王柏融直呼：「就是1個字，爽！」，他認為，來到新球場第2場比賽就能敲出全壘打，對他來說是隔肯定。」而他上次單場雙安也是在2021年的10月29日。