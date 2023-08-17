國民黨立委參選人、縣議員游顥批綠委反對台東幫南投燒垃圾蔡培慧卻不作聲，批綠營處理南投垃圾問題根本雙標。縣議員游顥提供

台東縣議會今天退回台東縣政府所提焚化爐代為處理南投垃圾提案，對此南投縣第2選區立法委員參選人游顥表示，外縣市拒絕代燒南投垃圾最令人遺憾的是「綠營立委蔡培慧對同黨議員反對竟默不作聲」！但蔡培慧對此反擊，她就任不到半年就向中央爭取11萬噸垃圾打包費是事實，「南投垃圾需要的是解決問題的人，不是只噴政治口水的人！」

國民黨南投縣第二選區參選人、同時也是縣議員的游顥今天指出，台東縣議會拒絕幫南投縣處理垃圾令人遺憾，但更令人遺憾的是南投縣民選出的民進黨立法委員蔡培慧，對於同黨立委反對幫南投燒垃圾卻噤聲不語、視若無睹，試問這是否是該黨另一種雙標的展現？

游顥說，經過南投縣長許淑華、議長何勝豐四處奔走，並與台東縣議會及地方人士溝通，由環保署函請台東協助處理南投垃圾，南投垃圾問題原本已經看見曙光，但民進黨立委劉櫂豪卻帶頭反對，同黨的蔡培慧委員對此默不作聲，難道是認同劉櫂豪的主張嗎？蔡培慧「要不要為南投說句公道話？」

對此蔡培慧重申「處理垃圾問題不分藍綠！」她說她3月擔任南投立委後就2度請中央勘查垃圾場，爭取到11萬噸垃圾打包處理經費補助，對於持續累積的南投垃圾至少可以先進行機械回收達到「降低臭味」、「避免自燃」效果，而且據她了解願意協助南投縣處理垃圾的縣市「有藍有綠」，根本沒有雙標問題。

對於今天台東縣議會反對幫南投燒垃圾，她認為這是協調的過程，她強調「我們會持續努力」；對於選戰對手的批評，她淡然表示「南投垃圾問題需要的是解決問題的人，不是只會噴政治口水的人」，希望大家攜手一起面對問題、解決問題，替南投的垃圾找到一條出口。