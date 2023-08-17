金曲歌后楊乃文17日出席Hit Fm聯播網9月hito大台柱活動。她近來推出新專輯《Flow》，同時正忙籌備演唱會，工作滿檔，單身7年的她，今日透露，目前身邊有5位觀察對象，卻都沒有去約會。

她更幽默自虧現在是外貌協會，「好人跟壞人長相沒有關係，我乾脆找個好看一點的。」被問及觀察對象會來看演唱會？她露出招牌酷酷的表情說，不知道，「我從來都不會叫人家來看我演唱會，因為我覺得這是一種壓力」，並大方解釋說，她跟對方可以成為朋友，但對方是不需要喜歡她的音樂。

她新專輯與10組音樂人合作，包括伍佰、黃貫中、落日飛車、佛跳牆等。她與伍佰是相識多年好友，同是酷帥個性的2人，現在邀約是用一個眼神即可？她笑說：「我們不是那種關係，我們只是疫情時期會常在超市遇到。」更感謝說，伍佰這次給她2首歌來擇一，「我都很喜歡，選得很痛苦。」

正值農曆七月「鬼月」，她曾碰過鬼壓床經驗，憶起，某次入住飯店時，感覺房間很陰、瞬間起雞皮疙瘩，甚至當她把眼睛一閉起來後，內心就充滿害怕感，最後忍不住跑去經紀人的房間睡覺，現在包包裡會隨身攜帶十字架的念珠來保佑平安。