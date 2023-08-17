有民代接獲陳情指出，國軍在南沙太平島駐軍，無法使用中華電信訊號，只能用中國電信業者「中國移動」，質疑軍事基地有國安危機；國家通訊傳播委員會(NCC)今表示，我國南海諸島行動基地台訊號可涵蓋全島，3G、4G訊號強度優於鄰近中國基地台訊號強度，原則上不會自動漫遊使用大陸基地台，有可能是手機使用者人為設定的問題。

不過，NCC也坦言，南海諸島有骨幹傳輸容量不足、需要擴充，NCC將持續與數位部合作，督促電信事業加強南海諸島行動寬頻建設，維護官民通訊權益。

對於軍事基地的金門、馬祖等離島，是否也會骨幹傳輸容量不足？NCC副主委翁柏宗表示，金門、馬祖通訊有海纜設備，不至於有傳輸容量不足的情況發生。

NCC進一步解釋，東沙島、太平島等南海諸島地處偏遠，行政區劃雖劃歸高雄市旗津區轄管，但以東沙群島主島的東沙島為例，距高雄港約444公里，通訊建設相當不易；翁柏宗表示，未來低軌道衛星開放服務，加上前瞻基礎建設計畫補助資源挹注，將能改善當前的問題。

NCC也澄清，目前南海諸島通訊系統主要以中新二號衛星作為骨幹傳輸鏈路，東沙島、太平島最高通訊速率分別約25Mbps及17Mbps，雖優先提供海巡署使用，仍可滿足語音通訊需求。