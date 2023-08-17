王立強「假共諜」案曾對2020年總統大選有相當影響，台北地檢署今年5月二度不起訴港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦，及臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍4人。此案經台灣高檢署偵查後，今(17日)正式駁回北檢再議，向心、龔青夫婦及蘇錦龍3人終獲不起訴確定，王強華則因死亡而簽結。其中向心、龔青2人被檢調偵辦長達1363天，終於洗刷2人遭誣陷「共諜」之名。但媒體人仍嘆，至今無人還韓國瑜公道。

「韓國瑜，Sorry！」媒體人蔣德綱今年1月曾撰文質疑，向心夫婦共諜案獲不起訴，但那場資訊不對等、不公平、不正義的2020總統選舉呢？王立強在澳媒《60分鐘》節目造謠，該節目竟然看到外交部政務次長徐斯儉受訪，可見這水有多深。能啟動國家力量，串聯一場跨國級的虛假間諜劇情，掀起抗中保台最高潮，等於騙走台灣人的總統大選。蔡英文的競選對手是韓國瑜，韓國瑜的競選對手卻不僅僅只有蔡英文，還有誰？

王立強曾自稱共諜，2019年11月24日對澳洲媒體爆料說，受了向心夫婦的指示，在台灣從事情報工作、介入2020總統大選，意圖幫韓國瑜當選。我國調查局立刻在桃園機場攔截當時將出境的向心夫婦，台北地檢署檢察官複訊後，依涉嫌違反《國安法》將夫妻倆改列被告，並限制出境。時任內政部長徐國勇回應外界抨擊，他強調，限制出海出境是一個司法動作，絕不是一個政治動作，檢察官執行職務，都是獨立的，勿聯想。

前立委蔡正元當時嘲諷王立強案根本像319槍擊案一樣，是民進黨在搞鬼的案件，唯一不同的是當時是總統府秘書長邱義仁，如今換成外交部政次徐斯儉。大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，正告民進黨當局不要肆意妄為。《週末澳洲人報》當時也稱，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。媒體當時預料蔡政府在《反滲透法》三讀前可能再提訊向心，製造諱莫如深的共諜案氛圍。

由於本案發生於2020年總統大選期間，尋求連任的總統蔡英文藉此案批評強調「中國介入台灣選舉，意圖非常明顯！」但台北地檢署歷經2年偵查，不但曾向「五眼聯盟」的澳洲提司法互助，卻遭澳方以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕，也找不到向心、龔青夫妻是共諜的證據。2021年11月12日將向心夫婦、租客蘇劍鋒、林旭、臉書粉絲團經營者王強華、蘇錦龍6人全部不起訴。

期間，歷經500天偵辦，2021年4月8日依《洗錢防制法》起訴向心、龔青夫婦。媒體人趙少康質疑，最奇怪是王立強不見了？本案最可怕在這裡，「令人毛骨悚然！」當時他就認為王立強是騙子，但又怎樣？媒體也在登，對選舉也有影響，然後就不見了，這很可怕，這很容易操控選舉。

北檢後依職權將全案送台高檢再議，經台高檢審查後，蘇劍鋒、林旭獲不起訴確定。但台高檢認為北檢未釐清台澳之間司法互助事宜，有續行偵查必要，去年1月將向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人部分，發回北檢續查。北檢再歷經1年偵查，釐清台澳司法互助事宜，也無查2人涉及共諜的金流，今年5月10日二度不起訴向心、龔青、王強華、蘇錦龍4人。

北檢二度送台高檢再議，台高檢經3個月的自為偵查後，確認4人涉犯共諜案罪證不足，北檢再議無理由，17日駁回向心、龔青、蘇錦龍3人再議案，向心3人獲不起訴確定。王強華因在台高檢調查期間死亡，另予簽結。

除假共諜案外，向心、龔青被訴洗錢案部分，台北地院一審判2人無罪，台灣高等法院定於9月6日宣判。目前向心、龔青2人仍遭限制出境迄今。