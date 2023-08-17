馬來西亞一架小型飛機今天墜毀，造成機上8人、地面上1名機車騎士與1名汽車駕駛不幸喪生。當局表示，塔台人員並未收到飛機失事前的求救訊號。

綜合當地星洲日報等媒體報導，失事的飛機是豪客比奇390型（Beechcraft Model 390、Premier 1）客機，機上有6名乘客和2名機組人員。

報導指出，有汽車駕駛目擊失事飛機在空中歪斜飛行後不久，聽到巨大聲響，墜機地點現場滿地都是碎片，也有已燒成焦屍的遺骸。這是大馬近10年來首度有小型飛機墜機導致無辜民眾身亡。

這起意外的罹難者都是男性，包括1名機師1名機組員與6名乘客，年齡40到50歲，死者是本地人，遺體被送往巴生醫院解剖。

另外，飛機墜落撞擊到1名機車騎士與1名汽車駕駛，兩人不幸喪生。

大馬警方與消防單位證實，飛機在預定降落時間前2分鐘墜落地面。塔台人員並未收到飛機失事前的求救訊號。

根據大馬媒體報導，2022年8月1日曾發生小飛機墜落事件，機上2名男子都是飛行教官，1死1傷，當時機身嚴重損壞，機翼斷開。

2015年11月20日，也曾發生新加坡籍實習機師在嘗試降落訓練用小型飛機時，不慎撞樹墜落在民宅附近，機師受傷，幸未釀人命傷亡。

今天失事的小型飛機下午在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）U16區接近艾美娜中央公園（Elmina Central Park）的牙直利大道墜毀，大馬警方在事故現場設立路障並拉起警戒線。

這架飛機是下午2時8分從吉打州的蘭卡威機場起飛，預定2時49分降落梳邦機場。