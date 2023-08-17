行政院長陳建仁今日代表蔡英文總統頒授台大副校長張上淳「三等景星勳章」，表彰張在SARS、H1N1及新冠肺炎疫情期間，親身投入防疫規畫與執行，協助政府有效控制疫情，更以專家身分提供重要政策建議，安定社會民心，守護國人免於疫病威脅，貢獻卓著。

陳揆致詞指出，張上淳在疫情期間，先後擔任專家諮詢小組召集人及首席防疫顧問等職，提供疫情防治、疫苗接種的專業政策建議，讓國內疫情得以有效控制。回顧過去1197天與疫情抗戰的日子，張上淳總在重要關鍵時刻以專業口吻解析疫情走向，安定社會民心。

陳揆表示，張上淳2003年國內爆發SARS疫情時，擔任台大醫院感染控制小組負責人，以其醫學專業及敏銳度，守住第一波疫情，並堅定意志果斷處理和平醫院封院事件，對安定社會民心貢獻極大，當時被外界稱為「抗煞英雄」，隨後又在政府重建臺灣防疫體系、評鑑醫院院內感染防控機制及建立「國家衛生指揮中心」（NHCC）等方面。擔任行政院衛生署副署長時，亦協助H1N1新型流感疫情防治，讓台灣死亡數遠低於多數OECD國家。

陳揆進一步表示，張上淳長期擔任衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會委員，致力推動各項愛滋防治工作，也是我國感染管制與抗生素管理的謀畫軍師，以及全國醫學教育改革的先行者，在台大及台大醫院任職期間，更多次獲評選為優良教師，並於2020年榮獲「師鐸獎」肯定。

陳揆說，張副校長身兼醫師、教師、防疫專家等多重身分，在各角色皆發揮淋漓盡致，給予病患、學生及國人溫暖堅韌的照顧，且對於各種侵襲臺灣的重大疫病戰役均無役不與，獲頒三等景星勳章可說是實至名歸。他要再次代表蔡英文總統及全體國人，對於張上淳長久以來對社會及國家的貢獻與付出，表達最誠摯的感謝。

張上淳致謝詞時表示，抗疫辛勞卻極具意義，其中苗栗京元電子廠疫情獲得控制，未造成國內電子產業太大影響，也未損及臺灣經濟，是他防疫過程中最值得欣慰的事情之一；他說，此次獲頒勳章是人生中最大的榮耀，感謝國家讓他有機會參與防疫、回饋台灣，更感謝衛福部、疾管署戰友、學校師長與同事，及家人長期的支持與包容。

今日觀禮者包括張上淳夫人胡芳蓉女士、兒子張皓鈞醫師、張皓雲醫師、行政院鄭文燦副院長、李孟諺秘書長、何佩珊副秘書長、李國興副秘書長、臺大醫學院倪衍玄院長、臺大醫院吳明賢院長、衛福部疾病管制署莊人祥署長、羅一鈞副署長、曾淑慧副署長等人。