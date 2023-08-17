民眾黨大陸事務委員會主委、清華大學副教授趙麟今天受台灣新故鄉智庫協會之邀，以「美中看待大選的台灣因應之道」為題發表演講，他分析，大陸對台用「軟悶」的方式打擊民進黨，並避免公開介入，因為大陸吃過苦果，但會持續關注；美國則表現中立但私下關切，且「重中」而「輕台」。

趙麟分析，美國對於台灣大選的看法是「表現中立但私下關切」，美國稱不選變站，但私下充分關注，美國AIT主席羅恩伯格不久前到台灣，指名要見三黨總統參選人見面。

趙麟接著說，美國再度「重中」而「輕台」，美國對於台灣大選很關心，但剛好美國對中態度和緩，不能做任何事讓中國不高興，包括民進黨總統參選人賴清德之前稱要進入白宮，美國透過媒體放話質疑「什麼意思？」而賴清德此次去美國也相當低調。

至於大陸對台的看法，趙麟形容，用「軟悶」的方式打擊民進黨，今年4月開始，大陸向WTO控告2000多項台灣產品貿易壁壘，訴諸國際檯面，ECFA雖然還是擺著不動，但從其他方面給一些軟性打擊，調查結果有可能配合大選，可能在今年年底或明年1月揭曉。

趙麟表示，除了貿易方面，大陸開放國際遊客，但不包括台灣，台灣旅遊業甚至準備要抗議，大陸擺明對台灣政府來，觀光業還是封殺。他認為，軍演是例行公事，不會打台灣，而是威懾的狀態，但是軟的方面，會讓台人感覺「痛」。

趙麟說，第二點則是「避免公開介入，但是持續關注」，大陸不敢再重蹈覆徹，曾經公開對台灣選舉說三道四，後來效果一塌糊塗，大陸吃過苦果，因而不太願意介入「島內選舉」，但一直關注這件事。

趙麟總結，台灣要認清國際現實，並且要有三個基礎條件，包括國際智商IQ、國際情商EQ，再來是逆境商數AQ，他主張「知己知友知彼」，要知道台灣的長處與缺點，知友則包括美國、日本、新加坡及友邦等，趨吉避凶，並瞭解中國的優點及缺點，不需要冷嘲熱諷。

趙麟指出，台灣在國際事務上被作為棋子，變成美國的棋子，甚至變成美國的棄子，但台灣可以做棋手，應善用戰略位子，重新定位台灣。