澎湃新聞17日報導，中國人民銀行在最新的貨幣政策執行報告中喊話稱「有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行」後，人民幣對美元匯率於在岸和離岸市場走高。在岸、離岸人民幣對美元拉升超300點。

中國人民銀行8月17日發布《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》，在題為〈人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定〉的專欄中，央行稱，當前，無論從外部因素看，還是內部因素看，人民幣匯率都不會單邊走貶，而是會保持雙向波動。總的看，當前人民幣匯率沒有偏離基本面，外匯市場運行總體有序。

大陸央行稱，過去幾年，人民幣對美元匯率三次破7，又三次回到了7以內。在應對多輪外部衝擊的過程中，人民銀行、外匯局積累了豐富的經驗，也具有充足的政策工具儲備，有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行。

在上述報告發布後，市場立刻做出反應，在岸、離岸人民幣對美元應聲大漲。

離岸人民幣對美元匯率接連收復7.34、7.33、7.32和7.31關口，收復日內全部跌幅，並較前一交易日升值超過300點。

人民幣對美元即期匯率同樣走高，進入夜盤交易時間的人民幣對美元即期匯率接連收復7.317.30、7.29和7.28關口，收復日盤交易時間的全部跌幅，並一度較前一日上漲超百點。

央行稱，人民幣匯率反映人民幣與其他貨幣的比價關係，受內外部多種因素影響， 短期不確定性大，也測不准，但長期根本上取決於經濟基本面。

大陸央行稱：「下一階段，人民銀行、 外匯局將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定為目標，發揮以市場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度優勢，綜合施策、穩定預期，用好各項調控儲備工具，調節外匯市場供求，對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險。」