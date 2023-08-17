美國德州發生一起令人髮指的兇殺案，一名父親回到家中後發現自己 11 歲的女兒遭到兇手姦殺後棄屍在床下，令人痛心的是這名機靈的女兒，先前還打電話給爸爸說有陌生人在他們家門口徘徊，仍然遭到兇手得逞。

據美國《紐約郵報》（New York Post）17日報報導32 歲的岡薩雷斯（（Carmelo Gonzalez）表示，當地時間上週末（12）上午10 點，他才剛到班，就收到女兒瑪麗亞（Maria）的短信，說有人他們家的門。

「我告訴她『不要開門』，因為我要去上班了」，她回答說「我在我的床上，」岡薩雷斯談到這個「乖巧、安靜的女孩」時說，她剛滿 11 歲。

Carmelo Gonzalez left apartment for work at about 10am. Shortly after leaving, Carmelo said he received a message from Maria(11yrs old) telling him someone had been knocking at the front door.

Carmelo called family members to go check on Maria, but they couldn't find her.… pic.twitter.com/ZPf4LExN7i — ✞ Gabriel ✞ (@gabrielhaynes) August 17, 2023

地方警察局長布魯格（Josh Bruegger）在本週二（15）的新聞發佈會上說：「女童的父親後來請住在同一棟樓的親戚去看看她，因為他一直沒有她的消息。」局長表示，姑姑和姑丈發現門沒鎖，稍作檢查後仍然沒找到瑪麗亞

當岡薩雷斯在下午3點左右趕回家時，也就是在女兒最後短訊約5個小時後，他發現女兒的屍體被放在床下的洗衣籃里，已經沒有了生命跡象。

岡薩雷斯痛心表示：「他們把她放在床下的塑料袋里。他們丟下了我可憐的女兒，」警察局長說，這名 11 歲的小女孩在被勒斃之前遭到了性侵犯，並補充說小女孩的頭部還受到了鈍器傷害。

目前兇嫌仍然在逃，局長說，父親和女兒單獨住在公寓里，據信死去女孩的母親在瓜地馬拉。瑪麗亞的姑姑和姑丈第一次查看現場時，房子沒有被強行闖入的痕跡，門是關著的，但沒有上鎖。

布魯格表示公寓區有監視錄影器，但由於最近的暴風雨，可能故障了，他認為，兇手很可能知道當時小女孩獨自在家。「爸爸去上班，30分鐘內就有人來敲門，這點非常可疑。」