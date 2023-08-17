台北市文山第二分局推動識詐、防詐宣導工作，特別邀請前總統馬英九先生現身與警方共同宣導。（圖／警方提供）

台北市文山第二分局推動識詐、防詐宣導工作，特別邀請前總統馬英九先生現身與警方共同宣導。（圖／警方提供）

台北市文山第二分局推動識詐、防詐宣導工作，與轄內里辦公室、社區大樓管委會合作，運用里鄰工作會報、社區大樓住戶會議等公開場合，向居民說明詐騙手法與防制之道。日前也特別邀請前總統馬英九先生現身與警方共同宣導，除了讓民眾驚喜外，更對於識詐宣導留下深刻印象，提升宣導效果。

文山第二分局表示，112年7月份詐欺案類發生件數前四名，以假投資及假網拍購物各17件最多，各占17.72％；解除分期付款9件居次，占11.39％；釣魚簡訊惡意連結7件，占8.86％。以上四大類，就占全般詐欺案件55.69％。經文二警方統計轄內投資詐騙被害人年齡層以40歲以上民眾居多，其中不乏70歲以上已退休年長者。分析中、老年族群易遭詐原因，因民眾有一定程度儲蓄後，想要進一步投資理財，或因已退休無固定收入，希望透過投資方式增加被動收入，受到「高獲利」、「穩賺不賠」等話術吸引，而落入詐騙圈套；此外因網路購物普及，民眾使用網路購物比例增加，稍有不慎，便易落入「解除分期付款」、「一頁式購物網站」詐騙圈套。

文山第二分局長陳瑞基提醒，詐騙手法層出不窮，但只要民眾理解「投資一定有風險、穩賺不賠是空談」的道理，謹記「一聽二掛三查證」防詐騙口訣，遇到疑似詐騙情況提高警覺、小心查證，便能避免遭詐。