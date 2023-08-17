屏東九如鄉50歲郭姓男子因工作不慎導致左上臂遭尖銳物刺傷，但因是小傷口以為沒事而未注意，不料卻變成「壞死性筋膜炎」，到院開刀後又演變成敗血症合併急性呼吸衰竭、以及令醫師聞之色變的急性吸窘迫症候群ARDS，所幸轉送東港安泰醫院搶救後，院方立即成立跨領域治療團隊並透過葉克膜搶救，成功將郭男從鬼門關前救回來。

據了解，郭男患有糖尿病高血壓及僵直性脊椎炎，因此原本的小傷口最後演變成「壞死性筋膜炎」及其他併發症，就近醫院開刀後，又演變成敗血症合併急性呼吸衰竭、急性吸窘迫症候群ARDS，後緊急轉送至安泰醫院。

東港安泰醫院指出，郭男到院後，醫師立即替郭男裝上葉克膜機治療，並成立跨領域治療團隊，由感染科控制感染、外科醫師清創傷口、呼吸治療科負責呼吸道照護、重症醫學科醫師負責併發症處理、營養科負責營養輔助治療、ICU護理人員24小時重症照護等。

在跨領域醫療團隊的努力下，郭男在7天後順利移除葉克膜機，呼吸器也於第10天移除，並轉入一般病房進行後續的照護。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，近年安泰醫院除醫療設備更新升級外，更要求各科室能依病患的病情，快速成立跨領域醫護團隊，從急救到治療及照護追蹤，提供「一條龍服務」。

他強調，這是一個跨領域團隊合作的時代，妥善應用團隊資源，對病人進行積極有效的治療，讓病患得到更高品質的醫療服務，是安泰醫院所秉持的理念。