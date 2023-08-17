馬來西亞今天一架小型飛機在吉隆坡以西墜毀，據報造成10人喪生，彭亨州議會議長莫哈末沙卡山蘇丁證實行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）不幸罹難。

國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）也抵達墜機事故地點，了解警消人員搜救進度。

根據大馬媒體報導，佐哈里哈倫在彭亨州政府中負責地方政府、房屋、環境及環保科技事務。

報導說，大馬社群媒體今天流傳墜機事故者名單，除佐哈里哈倫外，機上也有多名政治人物。社群網站上有機上人員墜機前在機內合影照片。

Pahang State Exco Johari Harun was among the ten individuals killed in the aircraft crash near Elmina, Shah Alam.



The matter was confirmed by Pahang State Assembly Speaker Mohd Sharkar Shamsudin. https://t.co/UIWZ9ieTmg pic.twitter.com/tMYLdqIfyu — BFM News (@NewsBFM) August 17, 2023

噩耗傳出後，許多政黨領袖和選民深表痛心，莫哈末沙卡山蘇丁（Mohd Sharkar Shamsudin）、馬華總會長魏家祥透過社群平台臉書（Facebook）發文致哀。

報導說，佐哈里哈倫是一位非常親民的州議員，積極為民服務走訪選區，昔日水災時曾搭乘私人直升機到選區巡視及慰問災民，由於經營直升機行業，經常利用直升機代步。

綜合當地星洲日報、東方日報等媒體報導，罹難者都是男性，包括1名機師、1名機組員與6名乘客，年齡40到50歲，死者是本地人，遺體被送往巴生醫院解剖，消防人員在案發現場收集殘骸。另外，飛機墜落時撞擊的1名機車騎士與1名汽車駕駛也不幸喪生。

這架小型飛機今天下午在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）U16區接近艾美娜中央公園（Elmina Central Park）的牙直利大道墜毀，大馬警方在事故現場設立路障並拉起警戒線。