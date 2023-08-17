馬來西亞今天一架小型飛機在吉隆坡以西墜毀，據報造成10人喪生，彭亨州議會議長莫哈末沙卡山蘇丁證實行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）不幸罹難。
國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）也抵達墜機事故地點，了解警消人員搜救進度。
根據大馬媒體報導，佐哈里哈倫在彭亨州政府中負責地方政府、房屋、環境及環保科技事務。
報導說，大馬社群媒體今天流傳墜機事故者名單，除佐哈里哈倫外，機上也有多名政治人物。社群網站上有機上人員墜機前在機內合影照片。
噩耗傳出後，許多政黨領袖和選民深表痛心，莫哈末沙卡山蘇丁（Mohd Sharkar Shamsudin）、馬華總會長魏家祥透過社群平台臉書（Facebook）發文致哀。
報導說，佐哈里哈倫是一位非常親民的州議員，積極為民服務走訪選區，昔日水災時曾搭乘私人直升機到選區巡視及慰問災民，由於經營直升機行業，經常利用直升機代步。
綜合當地星洲日報、東方日報等媒體報導，罹難者都是男性，包括1名機師、1名機組員與6名乘客，年齡40到50歲，死者是本地人，遺體被送往巴生醫院解剖，消防人員在案發現場收集殘骸。另外，飛機墜落時撞擊的1名機車騎士與1名汽車駕駛也不幸喪生。
這架小型飛機今天下午在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）U16區接近艾美娜中央公園（Elmina Central Park）的牙直利大道墜毀，大馬警方在事故現場設立路障並拉起警戒線。
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