澎湃新聞報導，大陸最高檢察院17日公布「公益訴訟守護美好生活」專項監督活動三周年成果發布會，大陸最高檢副檢察長張雪樵表示中國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高品質發展階段，檢察機關始終以更高站位、更寬視野、更大力度謀畫新征程生態環境和資源保護公益訴訟檢察工作。

張雪樵指出，一是加強水環境水資源水生態保護利用。

檢察機關緊盯江河、湖泊、運河、管道、水庫等地表及地下水體的水汙染、水生態以及飲用水安全問題，重點強化對大江大河大湖跨流域、跨區畫水汙染及城鄉黑臭水體等的辦案力度，共立案4萬0967件，督促治理恢復被汙染的水源地面積122.5萬畝，清理汙染和非法占用的河道3萬4680公里，清理汙染的水域面積50.32萬畝。

二是促進全鏈條整治固體廢物。

檢察機關緊盯工業和農業固體廢物、生活和建築垃圾、危險廢物等汙染環境以及固體廢物源頭減量等問題，立案6萬5585件，督促清除處理違法堆放的各類生活垃圾710.3萬噸，占地面積23.7萬畝。

三是強化礦產資源違法行為法律監督。

各地緊盯非法傾倒汙染環境、尾礦貯存設施不符合相關要求以及尾礦庫環境綜合整治等問題，立案2630件。

四是織密野生動物司法保護網。

緊盯非法獵捕、運輸、寄送野生動物，破壞野生動物棲息地，人工繁育、飼養野生動物不符合相關要求以及非法食用野生動物等問題，立案1萬7724件。