前綠委賴勁麟擔任19家能源公司代表人引發爭議，根據經濟部資料顯示，這些公司全都位於台北巿內湖一棟辦公大樓，其中16家登記在4樓一間辦公室內。國民黨立委賴士葆質疑，19家能源公司都在同一棟大樓，是互相取暖？或是可以圍標、競標、爭取補助？其中有太多想像空間。光電相關的政商利益，目前只看到冰山一角，檢調似乎對副總統賴清德過去執政多年的本命區不敢再深挖，唯有政黨輪替才能讓黑箱內幕得以見天日。

賴士葆今(17日)在臉書發文提到，台南市前經發局長陳凱凌涉嫌貪污、洗錢、喝花酒、接受性招待、詐欺、財產來源不明罪等，他認罪繳回180萬元，追徵未扣犯罪所得441萬元，陳凱凌一審判決8年。再看另外兩個對照組，去年花東防衛司令部前少將參謀韓豫平因為不當支用加菜金2880元，被高院依貪污罪判刑4年6個月。前金防部參謀長將公家7990元洗衣機寄回自家用，則被判刑12年。到底法律的公平正義的比例原則在哪裡？

「最讓社會不能釋懷的是，徹底切割陳凱凌與光電黑金的連結！」賴士葆直批，過去台南市前議員謝龍介具狀告陳凱凌4大弊案，反被陳凱凌告誹謗罪，如今這證明罪證確鑿，司法卻是高高舉起輕輕放下。台南市光是爐渣案獲利就是21億，正副議長的選舉賄選漫天，且與光電利益盤根錯節。

賴士葆強調，八八槍響更是源自光電產業的政商利益糾葛，台南被稱為光電黑金故鄉，但是那是賴清德過去執政多年的本命區，似乎檢調不敢再深挖，否則會搖動政黨的板塊，會影響賴清德的選情。唯有政黨輪替，很多見不得陽光的黑箱包庇才得以見天日。

賴士葆質疑，綠能光電帶給綠營人士無限商機，賴勁麟擔任董事長的19家能源公司都在同一棟大樓，是互相取暖？或是可以圍標、競標、爭取補助？太多想像空間了。光電公司將龐大的利益回饋給民進黨公職人員，就像檢方在台南市正副議長監聽到的上億賄選數字，不過是整個不當利益與政治獻金之間政商勾結的生態鏈的冰山一角罷了。

面對外界質疑，雲豹能源創辦人、發言人張建偉則表示，賴勁麟擔任相關公司董事長年度薪酬約225萬元、加上雲豹董監酬勞200萬元，共計425萬元，在業界已是偏低。