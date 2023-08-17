業者強調，優異的食材是該公司最重視的一部分，相信能夠吸引基隆消費者的青睞。（張志康攝）

業者強調，優異的食材是該公司最重視的一部分，相信能夠吸引基隆消費者的青睞。（張志康攝）

業者強調，優異的食材是該公司最重視的一部分，相信能夠吸引基隆消費者的青睞。（張志康攝）

基隆市政府17日宣布基隆壽司季正式開始，透過與本地壽司業者及連鎖壽司業者的合作，一方面推廣基隆本港漁獲，也帶動壽司產業發展。另外，國內四大連鎖壽司業者，最後在基隆展店的業者也於17日宣布正式開幕，搶攻基隆的消費市場。

從日本流傳到台灣來的迴轉壽司，原本是主打平價、新鮮，但近來逐漸成為國內消費者的美食新選擇。除了本土的爭鮮壽司外，包括日本的三大迴轉壽司業者，如日前在基隆展店的壽司郎及HAMA壽司、藏壽司等，也都在台灣展店。

壽司郎基隆站前店自7月試營運以來，生意一直很好，隨著基隆市政府公布壽司季活動，業者也於17日正式開幕，隨著國內四大迴轉壽司業者陸續在基隆展店，也象徵傳統與現代、效率與人情的壽司大戰，將在基隆市掀起風潮。

壽司郎集團公關陳楷媗表示，基隆本地有很多優秀的業者，該公司又一向以注重食材的品質為主，如他們的米、醋都是從日本進口。對於海鮮漁貨熟悉的基隆人也可以透過壽司郎的展店，有更多元化的用餐選擇。至於基隆市政府推出的壽司季活動，業者也樂見其成，認為能夠在業者同心協力下，一起把餅做大，讓消費者享用更多的美食，也讓營業額進一步提升。

基隆市議員許睿慈表示，基隆有崁仔頂漁市和多個漁港，很多業者都是來基隆採買最新鮮食材，本就十分適合壽司店插旗，可以就近取得新鮮美味海鮮食材。也同時樂見市府推出的壽司季活動，希望能帶動市況的繁榮發展。

迎接壽司郎基隆站前店正式開幕，業者也推出兩道專屬基隆店的獨家菜單，並期間限定提供至19日為止。包括了特大草蝦天婦羅及鮪魚極上赤身。此外，單筆消費滿300元以上，並參加官方社群活動，即可獲得壽司郎基隆站前店紀念限定款A4資料夾乙個。