群創許姓處長劈腿3女，16日在臉書PO出「毀滅式自首文」，對象全是有小孩的人妻，業界盛傳是忍耐多時的正宮拿走帳號發文，如今又傳出疑似為許姓處長遭正宮審問影片，不過片中男子非處長本人，而是另一名科技大廠工程師。

影片中男子戴著口罩與眼鏡，與另一名女子坐在車上，女子質問「第一次在哪發生」、「公司裡面的哪裡」、「你有沒有射、怎麼約的」等問題，男子則心虛一一坦承。

由於內容與職業都與許姓處長偷吃風波極為相似，不少人因此猜測是否就是許男遭到正宮審問畫面，但隨後下半部影片揭曉，原來是另一名科技大廠工程師偷吃被未婚妻抓姦的影片，除了偷吃的男工程師有未婚妻外，女方也有交往中的男友，可說是標準的雙重出軌。

許姓處長劈腿風波內容眾說紛紜，有傳言是正宮取走其臉書帳號發文自白偷吃，許男看到後抱著要死大家一起死的心態，供出所有偷吃對象照片、個資與手機號碼；另一說則是其中一名小三的丈夫得知事件後抓狂，雇用黑道痛毆許男，並逼迫他在臉書寫下毀滅式自白，但詳情仍有待查證。至於許姓處長本人則是在17日傍晚，以家人受到波及、事件影響到公司聲譽為由辭職。