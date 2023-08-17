2024總統大選競爭激烈，民眾黨參選人柯文哲近日積極走訪基層，日前在高雄補教協會舉辦的活動演講，被問到關於安樂死的話題，柯雖坦言是很難回答的問題，但仍當場表態「我個人是贊成」。前衛生署長楊志良則批評柯文哲是「大笨蛋」，指出柯文哲不用功，本來就有《病人自主權利法》，還嗆說「這種人要選總統算了吧」。

柯文哲16日在個人YouTube頻道上傳「你是否支持安樂死」影片；影片中柯文哲被民眾問及「您是一個醫生專業，您在當總統之後，會支持安樂死這件事情嗎？」柯文哲說這是很難回答的問題，現在台灣的標準做法，是做決定時要找另外2位醫師同意，「我個人是贊同安樂死的」。

柯文哲也說，「能夠實施安樂死的國家，要那個國家的自律非常高」，且中華文化是認為「螻蟻尚且偷生、好死不如歹活」，因此安樂死的議題沒有標準答案，這其實不是醫學問題，而是文化問題。

據《TVBS》報導，對於柯文哲表態支持安樂死，前衛生署長楊志良則大聲反對，「他是個大笨蛋，他就是不用功，本來就有病人自主權利法，這種人要選總統算了吧。」

據《病人自主權利法》第4條規定，「病人對於病情、醫療選項及各選項之可能成效與風險預後，有知情之權利。對於醫師提供之醫療選項有選擇與決定之權利」、「病人之法定代理人、配偶、親屬、醫療委任代理人或與病人有特別密切關係之人，不得妨礙醫療機構或醫師依病人就醫療選項決定之作為。」