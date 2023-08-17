根據《美麗島電子報》今(17日)公布的總統大選最新民調，調查時間為8月14日至8月16日，民進黨參選人賴清德為37.6％、國民黨侯友宜22.3％、民眾黨柯文哲20.5％。媒體人黃暐瀚分析表示。柯文哲往下掉了3次，再加上侯友宜的國民黨支持度上升，所以侯友宜微幅超車，但仍在誤差範圍。

黃暐瀚今(17日)在《國民大會》節目中表示，《美麗島電子報》今天公布的民調，侯友宜贏柯文哲1.8個百分點。柯文哲已經20.5%，在20%的邊緣。而16日，侯友宜的民調只贏柯文哲0.2個百分點，15日侯則贏柯1個百分點。柯文哲還在持續往下 。《美麗島電子報》每天做民調，累積3天集成一次民調，1天400份、3天1200份。這裡面有很多事件可以做對應，不用講一定百分之百。

黃暐瀚指出，這有一點因果關係，柯文哲的民調往下掉了3次。716凱道集會之後，柯文哲往下掉一點，而後一度拉回到25%；8月1日，也就是柯文哲辦完演唱會的民調也下滑；8月9日，柯文哲民調下滑；他宣布選到底，獨立參選，可能期待郭台銘和柯合作的人，看到希望破滅以後，猶疑了。

黃暐瀚接著點出，再加上侯友宜的國民黨支持度原本只有66%，今天侯友宜的國民黨支持度已經75%，所以侯友宜才微幅超車，但仍在誤差範圍。