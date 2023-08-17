垃圾桶是許多民眾的必備居家用品。一位女子日前在美式賣場好市多買了E牌雙格分類感應垃圾桶，由於可以直接分類垃圾和回收物、還不用手開垃圾蓋，讓她直呼「超好用」，貼文曝光後引發熱議，許多會員也紛紛直言「真的用了就回不去」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，之前她在好市多實體賣場買了E牌雙格分類感應垃圾桶，材質是不銹鋼，原本她擔心垃圾桶太大或是不時用佔空間，不過使用2個月後覺得「超好用」，高82公分、寬40公分、深28公分的垃圾桶容量夠大，可以放約3日的垃圾量，回收格雖然有點小，但相對的也不太佔空間，最重要的是從此之後不用再彎腰開蓋。

對此， 許多網友紛紛回應，「我也覺得很好用，真的用了就回不去」、「我家也是用這個，高度剛好不用彎腰，造型也很不錯。目前上面裝回收，下面裝垃圾袋廚房備品，真的蠻好用吧」、「蠻推薦的，小家庭用這樣蠻剛好，重點是不用彎腰真的差很多，上層垃圾桶有自己分隔，果皮類比較臭可以另外放一格然後早點丟掉，還是看每個家庭習慣～」。

不過也有不少人表示不推薦，「上層感應開關很慢，沒耐心的人三思」、「特力屋、Hola也有這樣分層的垃圾桶，塑膠材質，容量更大也好用」、「回收根本太小」、「感應式垃圾桶最煩人的就是時不時要為它充電，總之最後都因為大家都懶得充電而通通被我丟棄」。