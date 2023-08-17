瑞信研究所新近公佈一年一度的《全球財富報告》指出，2022年是2008年以來首次出現全球總財富比上一年縮水減少的情況。而財富損失最多的國家是美國，其次是日本、中國、加拿大和澳大利亞。台灣的人均財富排名15，落後於法國、英國，但高於德國。

《德國之聲》引述瑞信研究所(Credit Suisse Research Institute)近日公佈的第14份《全球財富年度報告》，今年是首次由瑞士信貸和瑞銀聯合發佈。這一報告涵蓋了對全球54億成年人財富的估算，包括了各個財富領域。

報告指出，以美元計算，截止到2022年年底，全球私人財富淨值總額同上一年相比減少了11.3兆美元（-2.4%），總額為454.4兆美元。人均財富為84718美元，也減少了3198美元（-3.6%）。

報告分析稱，全球人均財富下降的主要原因大份都是因為很多貨幣相於美元呈貶值。全球財富損失主要集中在北美和歐洲等較富裕發達地區，共減少了10.9兆美元。亞太地區的財富損失為2.1兆美元，而拉丁美洲則是一個例外，由於該地區貨幣升值，拉美財富總額逆向而行增加了2.4兆美元。

報告稱，2022年財富損失最多的國家是美國，其次是日本、中國、加拿大和澳大利亞。財富增加最多的國家是俄羅斯、墨西哥、印度和巴西。

以排名論，去年人均財富最高的國家依舊是瑞士，人均財富68.5萬美元。美國排名第2，香港和澳大利亞緊隨其後。德國，落後於法國、英國和台灣。法國約為31.2萬美元，排名第15的台灣為27.4萬美元，排在第16位的德國約為25.6萬美元。

從財富中位數指標來看，德國未能躋身前20名，這說明德國的財富分配尤為不均。財富中位數指標中，比利時居首，其次是澳大利亞、中國香港、新西蘭和丹麥。

報導稱，中國的財富中位數增長速度是所有地區中最快的，財富中位數從2000年的3155美元增長到2022年的30696美元，足足增長8倍多。報告指出，就整個世界而言，本世紀財富中位數的增長速度是全球人均財富增長速度的5。這主要歸功於中國財富的快速增長。

報告預測，未來5年全球財富將增長38%，到2027年，總額將達到629兆美元。中等收入市場將成為引領全球財富增長趨勢的主要動力。