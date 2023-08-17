影帝梁朝偉日前遭傳與大陸25歲女星程瀟秘戀，甚至還有私生子，引發外界熱議，對此，程瀟第一時間否認，在報導截圖寫下大大的「假」，並直呼：「假得離譜！」至於梁朝偉則看似不受影響的正常出席活動，而今(17日)他與劉德華同框宣傳新作品時，老婆劉嘉玲就坐在台下「盯場」，還被劉德華點名，場面十分歡樂。

梁朝偉與劉德華自作品《無間道》後，暌違20年再度於新作品《金手指》中攜手合作，今日主演群們為宣傳活動合體出席發布會。其中，主演之一的蔡卓妍(阿Sa)透露與兩位影帝的合作感悟：「無論戲裡戲外，他們都是我的偶像，作品一直伴隨我成長。」

此外，兩位影帝合體的互動也十分有趣，劉德華分享收到劇本時的感想表示：「我看完劇本後就問導演對手是誰，該不會是梁朝偉吧。」而梁朝偉則指出：「其實我不用看這個劇本，我的第一人選就是劉德華，而這就是『默契』」而此番發言也讓身旁的劉德華笑翻。

不過尤為有趣的是當2人被主持人問及現在流行的MBTI人格測驗的相關內容：「你們知道什麼是I人？什麼是E人嗎？（I、E為MBTI人格測試中所代表的兩種性格特性，I為内向型，E為外向型）」對此，梁朝偉回：「我當然不知道」，劉德華則妙用諧音，指著台下的劉嘉玲說：「他的愛(I)人在那嘛，我就帶個藝(E)人來的。」讓現場觀眾聽了不由得爆出陣陣笑聲。